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В Узбекистане появился новый сорт хлопчатника

В Узбекистане представили новый сорт хлопчатника

Агентство по интеллектуальной собственности Узбекистана
Экономика
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Научные исследования проводили ученые-селекционеры Академии Маъмуна, качество волокон по всем показателям соответствует требованиям.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В Узбекистане появился новый сорт хлопчатника "Ният", уже выдан патент на его выращивание, сообщает Агентство по интеллектуальной собственности.

Разработки проводили ученые-селекционеры Академии Маъмуна, технологические показатели были проанализированы в лаборатории Центра обслуживания агропромышленного комплекса. Сорт соответствует всем требованиям отрасли.

Цветной хлопок
© Сделано у нас
В Узбекистане уменьшился урожай хлопка-сырца

"Принято решение начать выращивание нового сорта в режиме опробования в некоторых районах Хорезмской области в текущем 2019 году", - уточняется в сообщении.

В 2018 году в Узбекистане из-за сложных погодных условий уменьшился урожая хлопка-сырца – он составил всего 2,3 миллиона тонн, это на 21,5% меньше показателей 2017-го. Негативное влияние оказали морозы в конце октября-начале ноября, сильные проливные дожди весной и дефицит воды летом.

Теги:
Исследование и разработка, Узбекистан, хлопчатник



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