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Судебный молоток, архивное фото

В Узбекистане определили признаки банкротства и причины для суда

© Sputnik / Андрей Старостин
Экономика
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Дела в этих случаях будут возбуждать, если предприниматель или юридическое лицо задолжали не менее 20 и 300 МРЗП соответственно.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Госкомитет Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции выпустил проект о дальнейшем совершенствовании процедуры банкротства, он опубликован на портале СОВАЗ.

Обсуждение документа продолжится до 1 февраля, он определяет понятие банкротства, а также причины, по которым может быть возбуждено уголовное дело.

"Дело о банкротстве может быть возбуждено судом, если сумма требований к должнику – юридическому лицу в совокупности составляет не менее 300 размеров минимальной заработной платы ", - уточняется в сообщении.

Если должник – индивидуальный предприниматель или физлицо, утратившее этот статус, то сумма должна составлять не менее 20 МРЗП.

Среди признаков банкротства названы неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательства, а также заплатить налоги.

Теги:
Узбекистан, Суд, Банкротство



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