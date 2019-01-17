18:23 17 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.97
  • EUR9582.03
  • USD8356.18
Поиск
LIVE:
Женщина считает банкноты после обмена валюты в филиале Национального банка Узбекистана в Ташкенте

Узбекистан сохранил лидерство по объемам денежных переводов из России

REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov
Экономика
Получить короткую ссылку
21 0 0

В годовом исчислении в третьем квартале 2018 года сумма переводов в республику из России снизились на 3%.

ТАШКЕНТ, 17 янв – Sputnik. Узбекистан лидирует по переводам валюты из России в июле-сентябре 2018 года, следует из статистики Центробанка России.  

Физические лица в июле-сентябре вывели из России 12,3 миллиарда долларов, что является максимальным значением за квартал, начиная с 2016 года. Больше всего денежных средств традиционно было перечислено в Швейцарию – 2,6 миллиарда долларов.

В годовом выражении рост переводов средств из РФ во все страны составил 6%. Большая часть переведенных средств (8,5 миллиарда долларов, рост на 11%) пришлась на страны дальнего зарубежья, в страны СНГ в третьем квартале физлица перевели 3,8 миллиарда долларов (минус 4,8% в годовом выражении).

Кошелек с деньгами
Sputnik
Узбекистан стал лидером по объему денежных переводов из России
Переводы в Швейцарию выросли по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 62,7%.

Среди стран СНГ Узбекистан остался на первом месте с 1,254 миллиарда долларов. В годовом исчислении переводы в республику снизились на 3%. На втором месте – Таджикистан с 779 миллионами долларов (минус 4,3%), на третьем - Киргизия с 661 миллионом долларов (рост на 0,1%).

Напомним, во втором квартале 2018 года в Узбекистан поступило свыше миллиарда долларов, в том числе 759 миллионов – от граждан республики и 318 миллионов – от граждан России. Средняя сумма одного перевода составляла 375 долларов. 

В Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана заявляли, что денежные переводы трудовых мигрантов в Узбекистан к 2021 году могут вырасти до 7,2 миллиарда долларов, или в полтора раза. 




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Матч между сборными Узбекистана и Туркменистана на кубке Азии по футболу
Это разгром: лучшие кадры матча Узбекистана и Туркменистана
Тысячи людей из разных стран слились в одном танце
Тысяча людей, пятнадцать стран и один танец - видео
Сколько иностранцы вложат в Узбекистан в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054