Узбекистан сохранил лидерство по объемам денежных переводов из России

В годовом исчислении в третьем квартале 2018 года сумма переводов в республику из России снизились на 3%.

ТАШКЕНТ, 17 янв – Sputnik. Узбекистан лидирует по переводам валюты из России в июле-сентябре 2018 года, следует из статистики Центробанка России.

Физические лица в июле-сентябре вывели из России 12,3 миллиарда долларов, что является максимальным значением за квартал, начиная с 2016 года. Больше всего денежных средств традиционно было перечислено в Швейцарию – 2,6 миллиарда долларов.

В годовом выражении рост переводов средств из РФ во все страны составил 6%. Большая часть переведенных средств (8,5 миллиарда долларов, рост на 11%) пришлась на страны дальнего зарубежья, в страны СНГ в третьем квартале физлица перевели 3,8 миллиарда долларов (минус 4,8% в годовом выражении).

Sputnik Узбекистан стал лидером по объему денежных переводов из России

Переводы в Швейцарию выросли по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 62,7%.

Среди стран СНГ Узбекистан остался на первом месте с 1,254 миллиарда долларов. В годовом исчислении переводы в республику снизились на 3%. На втором месте – Таджикистан с 779 миллионами долларов (минус 4,3%), на третьем - Киргизия с 661 миллионом долларов (рост на 0,1%).

Напомним, во втором квартале 2018 года в Узбекистан поступило свыше миллиарда долларов, в том числе 759 миллионов – от граждан республики и 318 миллионов – от граждан России. Средняя сумма одного перевода составляла 375 долларов.

В Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана заявляли, что денежные переводы трудовых мигрантов в Узбекистан к 2021 году могут вырасти до 7,2 миллиарда долларов, или в полтора раза.