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Флаги РФ и Узбекистана

Товарооборот РФ и Узбекистана вырос на 21%

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Экономика
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Россия остается крупнейшим торговым партнером республики.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Товарооборот России и Узбекистана за 2018 год вырос на 21%, до 5,7 миллиарда долларов, сообщил посол Узбекистана в РФ Бортижон Асадов, пишет РИА Новости.

"По итогам минувшего года Россия остается крупнейшим торговым партнером республики. Взаимный товарооборот вырос на 21% и достиг 5,7 миллиарда долларов", - цитирует посла пресс-релиз посольства Узбекистана в РФ.

В октябре прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что товарооборот между Россией и Узбекистаном в ближайшие годы может достичь 10 миллиардов долларов.




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