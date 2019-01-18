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Транспортно-логистический комплекс

Во Владимирской области построят логистический центр для узбекских товаров

© Sputnik / Станислав Савин
Экономика
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О строительстве центра посол Узбекистана Ботиржон Асадов договорился с губернатором Владимирской области, стороны готовят необходимые документы.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Во Владимире построят логистический центр для экспорта узбекских товаров, сообщает Посольство Узбекистана в РФ.

О строительстве центра посол Узбекистана Ботиржон Асадов договорился с губернатором Владимирской области во время своего визита в регион.

"Выдвинуто предложение об учреждении на территориях двух стран оптово-распределительных центров для организации поставок плодоовощной продукции из Узбекистана в Россию", - сообщили в посольстве.

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Строительство центра позволит значительно сократить временные затраты и увеличить объемы взаимной торговли. Началась работа по подготовке необходимых документов.

По данным посольства, товарооборот Владимирской области с Узбекистаном за десять месяцев 2018 года оставил 24,1 млн долларов. Предприятия Узбекистана могут расширить экспорт во Владимирскую область современных легковых автомобилей, текстильной и кожевенно-обувной продукции, электрического и механического оборудования, бытовой техники и других товаров.




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