Доллар упорно растет по отношению к узбекскому суму

Центральный банк Узбекистана с 22 января установил новый обменный курс американской и европейской валют.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. По данным на понедельник, доллар продолжает демонстрировать уверенный рост по отношению к узбекской национальной валюте.

Как следует из данных Telegram-канала Центрального банка, курс доллара вырос на 22 сума, составив 8378,18 сума.

© Sputnik / Владимир Трефилов В Узбекистане ужесточают наказание за незаконный оборот валюты

Между тем европейская валюта потеряла 63,58 сума по сравнению с прошлой неделей, ее курс составил 9518,45 сумов.

Фунт стерлинга также подскочил на 55,06 сума – до 10 785,23 сума.

Курс российского рубля повысился незначительно, на 1,36 сума, составив 126,33 сума.

Новые деньги в Узбекистане ждут к весне >>>

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.