Узбекистан и Россия в 2018 году увеличили торговый оборот на 21,2%

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Торговый оборот Узбекистана и России по итогам 2018 года увеличился на 21,2% по сравнению с 2017 годом — до 5,73 миллиарда долларов, сообщается на сайте Госкомстата.

Объем экспорта из Узбекистана в Россию по итогам прошлого года увеличился на 6,8% и составил 2,193 миллиарда долларов, объем импорта — 3,537 миллиарда долларов (+30,6%).

© Sputnik / Михаил Климентьев Россия лидирует по числу созданных в Узбекистане иностранных предприятий

Россия по итогам указанного периода заняла второе место среди основных партнеров Узбекистана, доля в общем внешнеторговом обороте составляет 16,9%. На первом месте — Китай с долей в 19%.

По данным статистического ведомства, российский рынок стал основным для экспорта узбекского текстиля (639,6 миллиона долларов, +25% по сравнению с 2017 годом) и вторым — по поставкам плодоовощной продукции — 164,8 миллиона долларов (+1,45 раза).

Республика также увеличила экспорт в Россию природного газа — до 583,5 миллиона долларов (+27,3%) и продовольственных товаров — до 186,5 миллиона долларов (+29%).

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Как отметили в комитете, рост российского импорта в Узбекистан был обусловлен увеличением поставок машин и оборудования — до 937 миллионов долларов (+1,7 раза), металлопроката — до 775,2 миллиона долларов (+1,42 раза) и химической продукции — до 366,7 миллиона долларов (+1,3 раза).