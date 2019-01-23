Золотовалютные резервы Узбекистана немного подросли

Объем чистых золотовалютных резервов вырос за месяц на 1,1 миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Объем чистых золотовалютных резервов по состоянию на 1 января 2019 года немного увеличился и составил 26 394,1 млн долларов, следует из сообщения Центробанка республики.

Напомним, на 1 декабря 2018 года объем чистых золотовалютных резервов составлял в Узбекистане 25 291,7 млн долларов.

Валовые золотовалютные резервы на начало 2019 года насчитывают 27 081,4 млн долларов, из которых валютные активы — 12 440,7 млн долларов (+1424,7 млн долларов за месяц), монетарное золото — 14 640,7 млн долларов (-326,2 млн долларов за месяц).

Хранение и управление официальными золотовалютными резервами республики - одна из основных задач Центробанка. Методика расчета золотовалютных резервов ведется в соответствии со стандартами Международного валютного фонда. Золотовалютные резервы состоят из валютных активов и монетарного золота в слитках. Ведется раздельный учет как валовых, так и чистых золотовалютных резервов.

Чистые золотовалютные резервы не учитывают валютные средства коммерческих банков и органов государственного управления (кроме Министерства финансов, Фонда реконструкции и развития) на счетах в Центральном банке, которые являются обязательствами Центрального банка перед данными организациями.