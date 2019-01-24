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Мужчина застегивает портфель

Руководство инвесткомпании Frontera Capital посетит Узбекистан

Sputnik / Владимир Федоренко
Экономика
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Владелец компании подтвердил готовность к реализации проектов с финансовыми институтами республики.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Руководство инвестиционной компании Frontera Capital 24-26 января посетит Узбекистан. Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики, на эти дни запланированы переговоры в правительстве, а также с представителями коммерческих и частных банков республики.

Мужчина сидит у компьютера
© pixabay
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На днях посол Узбекистана в странах Бенилюкс Дильёр Хакимов встретился с главой и владельцем компании Винсенте Понзом. Стороны высоко оценили итоги рабочих визитов в Узбекистан представителей Frontera Capital в прошлом году и итоги посещения руководством узбекского Sanoat Qurilish Bank штаб-квартиры компании в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Как было отмечено, подписанное Frontera Capital и банком соглашение позволит привлечь уже в ближайшем будущем не менее 50 млн долларов с использованием инвестиционных и кредитных инструментов", — рассказали в пресс-службе МИД.

Frontera Capital — бутик-инвестиционная компания, которая фокусируется на развивающихся рынках. Офисы компании расположены в Лондоне, Амстердаме и других финансовых центрах мира.

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Теги:
банки, финансы, Инвестиции



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