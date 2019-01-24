Французская неделя пройдет в Узбекистане в конце марта

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Делегация Джизакской области приняла участие во французско-узбекском бизнес-форуме в Торгово-промышленной палате Нормандии, сообщает Посольство Франции в Узбекистане.

Кроме делегации Джизакской области во главе с заместителем хокима Азимом Ахмедходжаевым в бизнес-форуме участвовали парламентарии, представители администрации города, бизнеса и СМИ. На форуме были представлены такие компании, как фабрика печенья Biscuiterie de l’Abbaye, сыродельный завод Gillot, дизайнерская текстильная компания Kiplay, производитель дорожного оборудования Tertu.

© RIA Novosti . Vladimir Fedorenko Джизакские студенты получат гранты для обучения во Франции

Главной целью мероприятия стала подготовка первой французской недели, которая пройдет в Ташкенте в конце марта. Она должная способствовать изучению трех направлений сотрудничества: институциональному, промышленному и туристическому. Представители около двадцати компаний из департамента Орн посетят Узбекистан во время выставки, чтобы представить свои разработки.

В рамках бизнес-форума во Франции прошли встречи представителей Узбекистана с нормандскими компаниями, специализирующимися в сельском хозяйстве, животноводстве, туризме, текстильной промышленности, строительстве.