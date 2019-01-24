19:36 24 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.33
  • EUR9518.45
  • USD8378.18
Поиск
Здание Центрального банка Узбекистана

Центробанк Узбекистана дал разъяснения по переоформлению кредитов для ИП

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
Получить короткую ссылку
53 0 0

Все коммерческие банки страны получили от Центробанка письмо с предписаниями о том, как следует действовать, если индивидуальный предприниматель решил продолжить деятельность с созданием юридического лица.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Банки должны беспрепятственно переоформлять задолженности по кредитам индивидуальным предпринимателям в Узбекистане, которые решили действовать с образованием юридического лица, пояснил Центробанк.

Кредит должен переоформляться безвозмездно с сохранением прежних условий, то есть без повышения процентной ставки и сокращения срока, а также без установления дополнительных условий.

Центральный банк дал соответствующие предписания всем коммерческим банкам.

За что Центробанк наказал банки Узбекистана многомиллионными штрафами >>

В случае возникновения проблем при обращении в банк по этому вопросу, предприниматели могут сообщить в Службу защиты потребителей банковских услуг Центробанка в письменной форме или позвонить на горячую линию.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Неделя высокой моды в Париже: Viktor&Rolf
Мемы, феминизм и высокая мода на показе Viktor&Rolf в Париже
Страсти по-мексикански: мать, кидающая в дочь тапок, стала мемом
Страсти по-мексикански: мать, кидающая в дочь тапок, стала мемом - видео
Как получить загранпаспорт в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054