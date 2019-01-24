Центробанк Узбекистана дал разъяснения по переоформлению кредитов для ИП

Все коммерческие банки страны получили от Центробанка письмо с предписаниями о том, как следует действовать, если индивидуальный предприниматель решил продолжить деятельность с созданием юридического лица.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Банки должны беспрепятственно переоформлять задолженности по кредитам индивидуальным предпринимателям в Узбекистане, которые решили действовать с образованием юридического лица, пояснил Центробанк.

Кредит должен переоформляться безвозмездно с сохранением прежних условий, то есть без повышения процентной ставки и сокращения срока, а также без установления дополнительных условий.

Центральный банк дал соответствующие предписания всем коммерческим банкам.

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В случае возникновения проблем при обращении в банк по этому вопросу, предприниматели могут сообщить в Службу защиты потребителей банковских услуг Центробанка в письменной форме или позвонить на горячую линию.