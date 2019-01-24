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Железнодорожные пути сортировочной станции

Узбекистан и Таджикистан хотят предоставить друг другу железнодорожные скидки

© Sputnik / Игорь Онучин
Экономика
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Обе страны намерены создать новые возможности для увеличения грузо- и пассажироперевозок на железной дороге. 

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Руководство "Узбекистон темир йуллари" и государственного унитарного предприятия "Рохи охани Тожикистон" на встрече в Узбекистане подписали протокол о намерениях по укреплению взаимовыгодного сотрудничества, сообщает пресс-служба.

На встрече руководители компаний обсуждали увеличение объемов транзитных грузов на договорной основе, а также двусторонние скидки в 2019 году.

Узбекистан-Таджикистан: Обсуждение новых планов в рамках международного сотрудничества
© АО O'zbekiston Temir Yo'llari
Узбекистан-Таджикистан: Обсуждение новых планов в рамках международного сотрудничества

Каждая страна намерена создать новые возможности для увеличения грузо- и пассажироперевозок на железной дороге. 

Напомним, в 2018 году Узбекистан и Таджикистан предоставили друг другу преференции на ряд услуг, в том числе скидки на импортно-экспортные перевозки, а также создали комфортные условия для перевозки пассажиров.




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