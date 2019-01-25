Дома Юнусабадского района обслужат профессиональные управляющие компании

ТАШКЕНТ, 25 янв- Sputnik. Управление многоквартирными домами в Юнусабадском районе в качестве эксперимента планируют передать профессиональным управляющим компаниям, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Обслуживание 1212 многоэтажных домов района планируют передать профессиональным управляющим компаниям, чтобы оздоровить финансовое состояние системы, решить вопрос проблемных кредитов, укрепить материально-техническую базу. В результате должна улучшиться работа с обращениями населения. Также будет организована круглосуточно действующая аварийно-диспетчерская служба.

Проект передачи управления домами в руки профессиональных компаний представили президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Он отметил, что от этой системы зависит состояние многоквартирных домов и благополучие их жителей. Глава государства поручил внедрить этот опыт и в других районах Ташкента.