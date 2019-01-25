Нидерланды помогут построить в Узбекистане завод по переработке мяса птицы

На строительство птицеперерабатывающей фабрики потребуется десять миллионов евро.

ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Нидерланды помогут построить завод по переработке мяса птицы в Уртачирчикском районе Ташкентской области, передает пресс-служба МИД Узбекистана.

Накануне посол Узбекистана в Нидерландах Дильер Хакимов обсуждал этот вопрос с руководством компании Marel Holding BV в Боксмиире.

Нидерландская сторона заверила, что готова участвовать в создании перерабатывающих мощностей в республике, направленных на повышение потенциала ассортимента производимой сельхозпродукции и обеспечение ее экспортных возможностей для поставок на международные рынки в виде полуфабрикатов.

Проектная стоимость предприятия оценивается в 10 миллионов евро. Представители Marel Holding BV собираются приехать в Узбекистан в начале февраля для того, чтобы обсудить строительство фабрики.