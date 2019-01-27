ЦБ Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 16%

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 16%, сообщили в пресс-центре ЦБ.
Решение основано на необходимости сохранения антиинфляционной денежно-кредитной политики, поддержания положительных реальных процентных ставок и снижения инфляционных ожиданий.
ЦБ также сохранил базовый прогноз инфляции на 2019 год на уровне 13,5–15,5%.
По прогнозам регулятора, после достижения пика в феврале-марте годовая инфляция будет замедляться, однако запланированное повышение тарифов на электроэнергию и природный газ в июне окажет сдерживающее влияние на ее снижение.
Ставка рефинансирования на уровне 16% была установлена с 22 сентября 2018 года против прежней ставки 14%, которая удерживалась с июня 2017 года. ЦБ объяснил тогда такое решение необходимостью ограничить возросшие инфляционные риски.