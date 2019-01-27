Канадская B2Gold намерена выйти на рынок Узбекистана

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Ведущая золотодобывающая компания Канады B2Gold планирует реализовать в Узбекистане несколько инвестиционных проектов. Посол республики в США и Канаде Жавлон Вахабов и вице-президент B2Gold Нейл Ридер обсудили эту тему на переговорах в Вашингтоне. Компания придает стратегическое значение налаживанию сотрудничества с Узбекистаном и намерена использовать самые современные технологии, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
"По информации посольства Узбекистана, вопросы углубления сотрудничества с ведущими канадскими компаниями данного сектора планируется также обсудить в рамках предстоящего участия делегации нашей страны в работе ежегодного съезда Ассоциации горняков и геологоразведчиков Канады (PDAC), который пройдет в Торонто 3-6 марта", — говорится в публикации.
B2Gold — ведущая золотодобывающая компания Канады. По итогам прошлого года она довела объем производства до миллиона унций.
Золото замерло, серебро дешевеет: новые цены на монеты из драгметаллов >>>