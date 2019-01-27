Канадская B2Gold намерена выйти на рынок Узбекистана

Компания собирается привлечь самые современные технологии из Канады — страны, входящей в пятерку мировых лидеров по добыче полезных ископаемых.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Ведущая золотодобывающая компания Канады B2Gold планирует реализовать в Узбекистане несколько инвестиционных проектов. Посол республики в США и Канаде Жавлон Вахабов и вице-президент B2Gold Нейл Ридер обсудили эту тему на переговорах в Вашингтоне. Компания придает стратегическое значение налаживанию сотрудничества с Узбекистаном и намерена использовать самые современные технологии, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

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Нейл Ридер собирается посетить республику в мае этого года в составе делегации представителей ведущих канадских компаний. Визит будет организован посольством совместно с Канадской деловой ассоциацией в России и Евразии, в которую входят 200 компаний и предприятий.

"По информации посольства Узбекистана, вопросы углубления сотрудничества с ведущими канадскими компаниями данного сектора планируется также обсудить в рамках предстоящего участия делегации нашей страны в работе ежегодного съезда Ассоциации горняков и геологоразведчиков Канады (PDAC), который пройдет в Торонто 3-6 марта", — говорится в публикации.

B2Gold — ведущая золотодобывающая компания Канады. По итогам прошлого года она довела объем производства до миллиона унций.

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