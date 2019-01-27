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В Шанхае открылась торговая площадка узбекской торгово-сырьевой биржи

© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Экономика
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Торговые площадки биржи в Китае будут оказывать консалтинговые услуги по различным аспектам работы на китайском и узбекском товарных рынках, логистике.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В Шанхае открылась зарубежная торговая площадка Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ), сообщает Podrobno.uz.

Площадка будет работать на базе китайской компании Xinjiang Asia – Europe International Material Trade Center Co., LTD.

"Открытие торговой площадки узбекской биржи в Шанхае, который является крупным мировым торгово-финансовым центром, стало знаковым событием для развития торгово-экономических отношений между Узбекистаном и Китаем. Широкое использование механизмов электронной биржевой торговли и клиринга раскроет новые возможности для китайских и узбекских предпринимателей", – отметил председатель правления УзРТСБ Фарохидин Ибрагимов.

Новая торговая площадка расположена в Национальном выставочном центре, в котором прошло первое Китайское международное импортное ЭКСПО. Необходимо отметить, что УзРТСБ также имеет торговые офисы в городах Куйтунь и Урумчи.

Торговые площадки биржи в Китае, помимо осуществления экспортно-импортных операций через электронные биржевые и аукционные торги, также будут оказывать консалтинговые услуги по различным аспектам работы на китайском и узбекском товарных рынках, логистике, а также информационному обеспечению бизнеса. 




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