13:30 29 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.09
  • EUR9568.89
  • USD8384.94
Поиск
Инвестиционный форум прошел в Ташкенте

В Ташкенте пройдет очередной День инвестора

Пресс-служба хокимията Ташкента
Экономика
Получить короткую ссылку
71 0 0

Для участия в мероприятии предпринимателям необходимо заполнить заявку на инвестиционном портале.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В Ташкенте 2 февраля пройдет День инвестора, сообщили в пресс-службе хокимията столицы. На мероприятии рассмотрят инвестиционные проекты и предложения предпринимателей в промышленной сфере.

"Инвестиционные проекты в других отраслях (услуги, строительство недвижимости и так далее) будут рассмотрены в ближайшие недели в рамках отдельного Дня инвестора, о дате которого будет объявлено дополнительно", — уточнили в пресс-службе.

Дни инвесторов в Ташкенте
Пресс-служба хокимията Ташкента
Инвесторам в Ташкенте начнут вручать все документы за один день
Для участия в Дне инвестора предпринимателям необходимо заполнить форму на инвестиционном портале. Заявки принимаются до 18:00 31 января.

Напомним, 2019 год объявлен в Узбекистане Годом активных инвестиций и социального развития. Президент республики Шавкат Мирзиёев во время выступления перед парламентом отметил: мировой опыт показывает, что высоких успехов в развитии достигают государства, ведущие активную инвестиционную политику.

Теги:
Хокимият Ташкента, Ташкент, Инвестиции



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Роберто Карлос вручает памятные подарки юным узбекским футболистам в Ташкенте
Секреты мастерства Роберто Карлоса: легенда "Реала" приехал в Ташкент
Робоерто Карлос во время товарищеского матча в Ташкенте
Бразильский чемпион мира примерил узбекский чапан: Роберто Карлос в Ташкенте
Отношения Германии и Узбекистана - 2019 года
От Берлина до Ташкента: что связывает Германию и Узбекистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054