В Ташкенте пройдет очередной День инвестора

Для участия в мероприятии предпринимателям необходимо заполнить заявку на инвестиционном портале.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В Ташкенте 2 февраля пройдет День инвестора, сообщили в пресс-службе хокимията столицы. На мероприятии рассмотрят инвестиционные проекты и предложения предпринимателей в промышленной сфере.

"Инвестиционные проекты в других отраслях (услуги, строительство недвижимости и так далее) будут рассмотрены в ближайшие недели в рамках отдельного Дня инвестора, о дате которого будет объявлено дополнительно", — уточнили в пресс-службе.

Пресс-служба хокимията Ташкента Инвесторам в Ташкенте начнут вручать все документы за один день

Для участия в Дне инвестора предпринимателям необходимо заполнить форму на инвестиционном портале . Заявки принимаются до 18:00 31 января.

Напомним, 2019 год объявлен в Узбекистане Годом активных инвестиций и социального развития. Президент республики Шавкат Мирзиёев во время выступления перед парламентом отметил: мировой опыт показывает, что высоких успехов в развитии достигают государства, ведущие активную инвестиционную политику.