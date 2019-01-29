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Каракалпакия. Берег Аральского моря. Плато Устюрт

Британская BP и азербайджанская SOCAR планируют разведку на Устюрте

© Sputnik / Лев Устинов
Экономика
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Руководство "Узбекнефтегаза" обсудило с представителями компаний расширение двустороннего сотрудничества в рамках подписанного меморандума.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Британская BP и азербайджанская SOCAR планируют провести геологоразведочные работы для поиска нефти и газа в Устюртском регионе, сообщает пресс-служба "Узбекнефтегаза".

Руководство "Узбекнефтегаза" провело в Ташкенте переговоры с представителями SOCAR и BP о расширении двустороннего сотрудничества в рамках подписанного меморандума.

"Была подчеркнута необходимость проведения сейсмических и геофизических работ по итогам изучения предоставленных материалов на данных инвестблоках", - говорится в сообщении.

Стороны договорились продолжить диалог по обозначенным направлениям.

Логотип Узбекнефтегаз
Пресс-служба компании "Узбекнефтегаз"
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В мае "Узбекнефтегаз", SOCAR и BP Exploration (Caspian Sea) подписали меморандум о взаимопонимании при изучении возможности проведения совместной разведки и разработки нефтегазовых месторождений в республике. Компаниям было предложено изучить возможности совместного геологического изучения Араломорского, Самско-Косбулакского и Байтерекского инвестиционных блоков Устюртского региона.

По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась на 8,2%, до 746,4 тысячи тонн, природного газа — выросла на 6,1%, до 59,842 миллиарда кубометров.




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