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Центральный банк Республики Узбекистан

Центробанк Узбекистана обновил цены на монеты из драгметаллов

© Flickr / Stanislav Magay
Экономика
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Начиная с 30 января, монеты из золота и серебра будут стоить в Узбекистане немного дороже.

ТАШКЕНТ, 29 янв - Sputnik. Центробанк Узбекистана с 30 января вводит новые цены на памятные монеты из драгоценных металлов.

Как следует из информации в Telegram-канале финансового регулятора, золотые монеты подорожали на 300 сумов - стоимость одной составит 13,7 млн сумов.

Стоимость серебряной монеты выросла с 255 до 265 тысяч сумов.

Напомним, ЦБ в качестве пилотного проекта выпустил в обращение памятные монеты из золота и серебра. На продажу представлены выпущенные в 1994-2009 годах два вида золотых и 14 видов серебряных монет, изготовленных из металлов пробы 999,9 и весом 31,1 грамма. Общее количество выставляемых на продажу монет — 1900 золотых и 6900 серебряных.




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