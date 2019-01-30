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Шавкат Мирзиёев поручил ликвидировать "Узбекозиковкатхолдинг"

Sputnik / Михаил Палинчак
Экономика
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Компанию ликвидируют в течение двух месяцев.

ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил ликвидировать холдинговую компанию "Узбекозиковкатхолдинг". Соответствующий указ опубликован на сайте УзА.

"Агентству по управлению государственными активами совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан в двухмесячный срок принять меры по ликвидации ХК "Узбекозиковкатхолдинг" с внесением предложений по созданию саморегулируемой организации в данной отрасли", - говорится в документе.

Компания "Узбекозиковкатхолдинг" была создана вместо упраздненной Ассоциации предприятий пищевой промышленности в феврале 2016 года.

В октябре 2017 года вышел законопроект, согласно которому предполагалось ликвидировать "Узбекозиковкатхолдинг". В документе уточнялось, что фактическое положение дел в отрасли пищевой промышленности свидетельствует о наличии излишних звеньев и дублирующих функций, отсутствии системной работы с предприятиями.

Теги:
пищевая промышленность, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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