Стабильность или снижение: эксперт дал прогноз о динамике сума к доллару

Пока инвесторы воздерживаются от активных действий в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, объяснил аналитик ГК Forex Club Иван Марчена.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Валюты стран СНГ в ближайшей перспективе будут достаточно стабильными по отношению к доллару на фоне спокойной динамики рынка Forex и преимущественно позитивных внешних новостей, считает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена.

"На Forex курс доллара двигается у отметки 1,4 доллара за евро, так как сейчас инвесторы воздерживаются от активных действий в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, которое пройдет 30 и 31 января. Они надеются, что ФРС оставит базовую ставку на текущем уровне в 2,25-2,5% годовых", - пояснил эксперт.

Он добавил, что инвесторы ждут сигналов от американского регулятора по поводу возможного смягчения монетарной политики на фоне ухудшения прогнозов по росту мировой экономики.

Марчена отметил, что узбекский сум при этом символически снижается в цене по отношению к доллару.

"Вероятно, он продолжит движение на уровне 8,3-8,4 сума за доллар на фоне новостей о возможных поставках нефтепродуктов из Ирана", - добавил эксперт.

Напомним, Центральный банк Узбекистана с 29 января установил новый обменный курс американской и европейской валют. По данным банка, курс доллара по сравнению с предыдущей неделей прибавил 6,76 сума и составил 8384,94 сума. Евро вырос сразу на 50,44 сума – до 9568,89 сума.