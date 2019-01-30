Алтай и Узбекистан готовят соглашение о сотрудничестве

ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Глава Республики Алтай Александр Бердников провел рабочую встречу с генеральным консулом Узбекистана в Новосибирске Юсупом Кабулжановым. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтая.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Отборные алтайские телки поедут в Узбекистан

Бердников отметил, что сейчас на Алтае проживают более пяти тысяч граждан Узбекистана, большая часть из них занята в сфере торговли и строительства.

Он обратил внимание на дружеский характер отношений между сторонами и подчеркнул важность их дальнейшего взаимовыгодного развития.

Бердников напомнил, что ООО "Кайрал" (Алтай) и ООО "Наслчилик" (Узбекистан) заключили контракт на экспорт племенного рогатого скота на территорию Кашкадарьинской области. В течение трех лет планируется поставить в Узбекистан три тысячи голов коз горно-алтайской породы.

© Правительство Республики Алтай Глава Республики Алтай Александр Бердников провел рабочую встречу с генеральным консулом Республики Узбекистан в Новосибирске Юсупом Кабулжановым

Кабулжанов в свою очередь вручил Бердникову копию консульской экзекватуры и патент - документы, подтверждающие полномочия консула.

"У нас много общего и есть большой потенциал, который мы будем использовать. Правительство Узбекистана детально изучит, какой регион более всего подходит для сотрудничества с Алтаем", - сказал Кабулжанов.

По итогам встречи будет подготовлен проект соглашения о сотрудничестве, которое стороны планируют подписать уже в этом году.