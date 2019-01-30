Алтай и Узбекистан готовят соглашение о сотрудничестве

ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Глава Республики Алтай Александр Бердников провел рабочую встречу с генеральным консулом Узбекистана в Новосибирске Юсупом Кабулжановым. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтая.
Бердников отметил, что сейчас на Алтае проживают более пяти тысяч граждан Узбекистана, большая часть из них занята в сфере торговли и строительства.
Он обратил внимание на дружеский характер отношений между сторонами и подчеркнул важность их дальнейшего взаимовыгодного развития.
Бердников напомнил, что ООО "Кайрал" (Алтай) и ООО "Наслчилик" (Узбекистан) заключили контракт на экспорт племенного рогатого скота на территорию Кашкадарьинской области. В течение трех лет планируется поставить в Узбекистан три тысячи голов коз горно-алтайской породы.
Кабулжанов в свою очередь вручил Бердникову копию консульской экзекватуры и патент - документы, подтверждающие полномочия консула.
"У нас много общего и есть большой потенциал, который мы будем использовать. Правительство Узбекистана детально изучит, какой регион более всего подходит для сотрудничества с Алтаем", - сказал Кабулжанов.
По итогам встречи будет подготовлен проект соглашения о сотрудничестве, которое стороны планируют подписать уже в этом году.