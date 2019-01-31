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Производство золота на ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н.Гулидова»

"Красцветмет" запатентовал платиновый сплав для химпрома в Узбекистане

© Sputnik / Виталий Безруких
Экономика
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Данный сплав на рынке Узбекистана смогут использовать в производстве азотных удобрений.

ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. ОАО "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н.Гулидова" ("Красцветмет"), одно из крупнейших аффинажных предприятий в мире, получил в Узбекистане патент на изобретенный платиновый сплав для химической промышленности, сообщает пресс-служба Агентства по интеллектуальной собственности республики.

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По данным пресс-службы, специалисты "Красцветмета" изобрели платиновый сплав, предназначенный для изготовления катализаторных сеток, используемый в химической промышленности.

"Российским изобретателям Ефимову Валерию и Мамонову Сергею Агентством выдан патент на изобретение", - говорится в сообщении.

Получение патента – необходимое условия для использования данного сплава на рынке Узбекистана, в частности, в производстве азотных удобрений, уточнили РИА Новости в агентстве.

Состав платинового сплава для катализаторных сеток обладает стабильными механическими свойствами и обеспечивает длительную эксплуатацию изготовленных из него каталитических пакетов при сохранении высокой каталитической активности.

Теги:
Цветная металлургия, Химическая промышленность, Узбекистан



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