Артыкходжаев: три бизнесмена взялись за то, во что не верили 700 инвесторов

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Хоким города Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, на встрече с журналистами рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться при реализации проекта Tashkent City, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Когда я начал руководить проектом Tashkent City по предложению главы государства, то должен был завершить строительство всего лишь за три года. Тогда я встретился с семьюстами инвесторами. Ни один не согласился, потому что это место не выглядело привлекательным. Ни одна компания не верила, что этот проект можно реализовать за три года", — подчеркнул глава столичной администрации.

Столкнувшись с подобной нерешительностью, хоким решил обратиться к «крупным отечественным компаниям, с которыми работал лично.

"Я объяснил представителям компаний Murad Buildings (строит 4-й лот) и Real House (строит 2-й лот) привлекательность этого проекта. Как бы трудно это ни было, они согласились", — сказал Артыкходжаев, добавив, что хотел бы видеть в Узбекистане больше таких предпринимателей, имеющих мужество.

"Что касается других инвесторов, есть Family Group, тоже местная компания, она сама примкнула к нам. Есть еще три отечественных банка. Признаюсь, банки тоже сначала не верили. Я лично ходил к ним, встречался с членами правления, объяснял перспективы, призывал взяться за этот важный для нас проект. В итоге дома были снесены, люди переселились, и когда начались возведения зданий, то и банки начали брать места", — резюмировал Артыкходжаев.

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По его словам, для всех участников проекта Tashkent City созданы равные условия: 1 сотка — 20 тысяч долларов, или 1 га за 2 млн долларов.

Tаshkent City — первый в Узбекистане деловой центр, состоящий из восьми современных лотов. Реализовать проект планируется в течение четырех лет. На площади около 80 гектаров разместятся офисы, рестораны, кафе, апартаменты и элитное жилье, а в центре будет разбит небольшой парк с искусственным озером.