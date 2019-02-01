Гендиректор МАГАТЭ ознакомится с проектом АЭС в Узбекистане

В 2020 году в Узбекистане начнется строительство комплекса из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200.

ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Ташкент официально пригласил генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкию Амано посетить Узбекистан для ознакомления с проектом строительства первой атомной электростанции (АЭС) в стране, сообщил в пятницу МИД республики.

По данным министерства, 31 января в Вене состоялась встреча президента Академии наук Узбекистана Бехзода Юлдашева с Амано. Глава МАГАТЭ был подробно проинформирован об осуществляемой в Узбекистане работе по развитию атомной отрасли и науки.

"Генеральному директору агентства вручено письмо с приглашением посетить нашу страну с официальным визитом в удобное для него время", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Амано подтвердил готовность МАГАТЭ оказывать техническое и экспертное содействие Узбекистану в процессе строительства атомной электростанции, отметили в ведомстве.

По информации МИД, гендиректор МАГАТЭ выразил удовлетворенность эффективностью совместной деятельности с узбекской стороной по обеспечению и повышению радиационной и ядерной безопасности, а также взаимодействию "Узатома" с операторами АЭС в России, США, странах СНГ, Азии и Европы.

Пресс-служба МИД Узбекистана Венгрия поможет Узбекистану подготовить кадры для будущей АЭС

Ранее генеральный директор "Узатома" Журабек Мирзамахмудов сообщал, что исследовательские работы по строительству АЭС ведутся на пяти потенциальных площадках, расположенных на границе Джизакской и Навоийской областей Узбекистана. После этого пройдут общественные слушания и консультации с экспертами МАГАТЭ, по итогам которых будет составлено заключение для получения лицензии на площадку, строительство и эксплуатацию АЭС.