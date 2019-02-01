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В Вене состоялась встреча президента Академии наук Республики Узбекистан Бехзода Юлдашева с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкией Амано

Гендиректор МАГАТЭ ознакомится с проектом АЭС в Узбекистане

© МИД Узбекистана
Экономика
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В 2020 году в Узбекистане начнется строительство комплекса из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200.

ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Ташкент официально пригласил генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкию Амано посетить Узбекистан для ознакомления с проектом строительства первой атомной электростанции (АЭС) в стране, сообщил в пятницу МИД республики.

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© Пресс-служба президента Узбекистана.
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По данным министерства, 31 января в Вене состоялась встреча президента Академии наук Узбекистана Бехзода Юлдашева с Амано. Глава МАГАТЭ был подробно проинформирован об осуществляемой в Узбекистане работе по развитию атомной отрасли и науки.

"Генеральному директору агентства вручено письмо с приглашением посетить нашу страну с официальным визитом в удобное для него время", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Амано подтвердил готовность МАГАТЭ оказывать техническое и экспертное содействие Узбекистану в процессе строительства атомной электростанции, отметили в ведомстве.

По информации МИД, гендиректор МАГАТЭ выразил удовлетворенность эффективностью совместной деятельности с узбекской стороной по обеспечению и повышению радиационной и ядерной безопасности, а также взаимодействию "Узатома" с операторами АЭС в России, США, странах СНГ, Азии и Европы.

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Пресс-служба МИД Узбекистана
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Ранее генеральный директор "Узатома" Журабек Мирзамахмудов сообщал, что исследовательские работы по строительству АЭС ведутся на пяти потенциальных площадках, расположенных на границе Джизакской и Навоийской областей Узбекистана. После этого пройдут общественные слушания и консультации с экспертами МАГАТЭ, по итогам которых будет составлено заключение для получения лицензии на площадку, строительство и эксплуатацию АЭС.

Теги:
Атомная энергетика, Абдулла Арипов, АЭС, Узбекистан



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