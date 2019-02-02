ЦБ Узбекистана раскрыл информацию о валютном рынке страны

В 2018 году объем покупки иностранной валюты юридическими лицами составил 10,4 млрд. долл., увеличившись по сравнению с 2017 годом в 1,5 раза.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik.Центральный банк Узбекистана опубликовал данные о валютном рынке страны за прошлый год.

Валютный рынок в 2018 году характеризовался увеличением объемов операций, как со стороны спроса, так и предложения, ростом участников валютных сделок, а также продолжением перехода хозяйствующих субъектов и населения с неформального на официальный валютный рынок.

Спрос на иностранную валюту

В 2018 году объем покупки иностранной валюты юридическими лицами составил 10,4 млрд. долл., увеличившись по сравнению с 2017 годом в 1,5 раза. Наряду с этим, в течение 2018 года в 2,3 раза увеличилось количество хозсубъектов, приобретающих иностранную валюту – с 2,2 тыс. ед. в январе до 5,1 тыс. ед. в декабре.

Предложение иностранной валюты

Основными источниками предложения иностранной валюты в 2018 году стали экспортная выручка хозсубъектов и трансграничные денежные переводы населения. Объем реализованной банкам валюты увеличился в 2 раза – с 2,1 млрд. долл. в 2017 году до 4,1 млрд. долл. в 2018 году. В результате, доля проданной банкам экспортной выручки увеличилась с 31 до 61%. В 2018 году физическими лицами было продано банкам 2,7 млрд. долл., в свою очередь, из этих средств банками реализовано населению 969 млн. долл., направлено на покрытие спроса юридических лиц – 1,7 млрд. долл. Чистые золотовалютные резервы республики на конец года составили 26,4 млрд. долл.

Курсовая политика

Курсовая политика отражала соотношение текущего уровня спроса и предложения на валютном рынке. В частности, в периоды увеличения валютных поступлений и относительно слабого спроса наблюдалось укрепление обменного курса и, наоборот, при опережающем увеличении спроса наблюдалось его ослабление. В 2018 году изменение обменного курса характеризовалось сезонными факторами, повлиявшими на формирование спроса и предложения иностранной валюты. Так, к концу 2018 года обменный курс девальвировался на 2,7% по сравнению с началом года (с 8120 до 8339 сум/долл.), тогда как в течение года его колебание между минимальным и максимальным значением составило 7,3% (7781 сум/долл. в августе, 8348 сум/долл. в декабре).