Сум установил новый антирекорд – курсы валют в Узбекистане

Центральный банк Узбекистана с 5 февраля установил новый обменный курс американской и европейской валют.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. По данным на понедельник узбекский сум теряет позиции по отношению к основным мировым валютам.

Как следует из данных Telegram-канала Центрального банка, курс доллара по отношению к суму вырос на 16,59 сума, составив 8401,53 сума.

Евро также увеличился – по сравнению с прошлой неделей он вырос на 54,22 сума – до 9623,11 сума.

Рубль демонстрирует не столь сильное увеличение, однако за последнюю неделю российская валюта выросла на 1,26 сума и составила 128,35 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.