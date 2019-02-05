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Сотрудница биржи

Узбекская товарно-сырьевая биржа организовала офис в Челябинске

© Sputnik / Алексей Даничев
Экономика
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Площадка позволит южноуральским предприятиям эффективнее продвигать свои товары на рынок Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 5 фев – Sputnik. При поддержке Российско-узбекского делового совета в Челябинске открылся офис Узбекской товарно-сырьевой биржи, сообщает пресс-служба Южно-Уральской ТПП.

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© Sputnik / Юрий Абрамочкин
В Шанхае открылась торговая площадка узбекской торгово-сырьевой биржи

УзРТСБ позволит бизнесменам экономить время и финансовые средства на поиск контрагентов и сопровождение сделки, открывает доступ к закупкам предприятий Узбекистана с государственным капиталом.

Работу УзРТСБ презентуют 7 февраля в рамках конференции "Бизнес–2019: новое в системе поддержки предпринимателей Челябинской области". Во время мероприятия будут представлены и другие инструменты поддержки южноуральских экспортеров.

Сегодня Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа - самая крупная торговая площадка в Центральной Азии и динамично развивающаяся товарная биржа в странах СНГ.

Теги:
Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа, Россия, Челябинск, Узбекистан



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