Узбекистан поднялся в глобальной классификации рисков

Улучшение позиции в рейтинге Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) позволит значительно снизить размер страховых обязательств по кредитам, получаемых под гарантию экспортно-кредитных агентств.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила позиции Узбекистана в классификации степени странового кредитного риска, сообщила пресс-служба Министерства финансов Узбекистана.

Специальный комитет организации принял решение перевести Узбекистан в пятую группу, в которой также находятся такие динамично развивающиеся государства как Бразилия, Турция, Сербия и Вьетнам.

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В состав комитета входят экспортно-кредитные и иные агентства стран-членов. Он ежегодно анализирует количественные и качественные данные из более чем 200 государств мира и подразделяет их по семи категориям по уровню финансовых рисков. Первая группа стран – с самой высокой платежеспособностью, седьмая – с самой низкой.

Из стран СНГ самую высокую позицию занимает Россия - она находится в четвертой категории, Азербайджан и Казахстан – в пятой, остальные страны – в шестой и седьмой.

"Узбекистан многие годы направлял официальные обращения о переводе из шестой группы, но раньше они не давали результата", - говорится в сообщении минфина.

Улучшение позиции в глобальной классификации рисков позволит значительно снизить размер страховых обязательств по кредитам, которые Узбекистан получает под гарантию экспортно-кредитных агентств. Это также должно помочь успешному размещению первых международных облигаций республики на мировых финансовых рынках.