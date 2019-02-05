Узбекистан поднялся в глобальной классификации рисков

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила позиции Узбекистана в классификации степени странового кредитного риска, сообщила пресс-служба Министерства финансов Узбекистана.
Специальный комитет организации принял решение перевести Узбекистан в пятую группу, в которой также находятся такие динамично развивающиеся государства как Бразилия, Турция, Сербия и Вьетнам.
Из стран СНГ самую высокую позицию занимает Россия - она находится в четвертой категории, Азербайджан и Казахстан – в пятой, остальные страны – в шестой и седьмой.
"Узбекистан многие годы направлял официальные обращения о переводе из шестой группы, но раньше они не давали результата", - говорится в сообщении минфина.
Улучшение позиции в глобальной классификации рисков позволит значительно снизить размер страховых обязательств по кредитам, которые Узбекистан получает под гарантию экспортно-кредитных агентств. Это также должно помочь успешному размещению первых международных облигаций республики на мировых финансовых рынках.