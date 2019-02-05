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Одил Темиров

Назначен новый руководитель "Узкимёсаноат"

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Экономика
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Возглавлявший "Узкимёсаноат" с 2017 года Абдухашим Абдуллаев освобожден от должности в связи с выходом на пенсию.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Председателем правления "Узкимёсаноат" назначен Одил Темиров, который с 2017 года работал заместителем председателя правления компании "Узбекнефтегаз", сообщается в Telegram-канале министерства юстиции.

Возглавлявший ранее "Узкимёсаноат" Абдухашим Абдуллаев освобожден от должности в связи с выходом на пенсию.

Одил Темиров с 1999 по 2017 годы занимал различные должности в структуре Шуртанского газохимического комплекса.

Акционерное общество "Узкимёсаноат" — объединяет химические предприятия Республики Узбекистан.




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