Цены на монеты из драгметаллов в Узбекистане замерли

Начиная с 30 января монеты из серебра будут стоить в Узбекистане немного дороже, а золотые можно будет приобрести по прежней цене.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Центробанк Узбекистана с 6 февраля вводит новые цены на памятные монеты из драгоценных металлов.

Как следует из информации в Telegram-канале финансового регулятора, золотые монеты по-прежнему будут стоить 13,7 млн сумов.

Стоимость серебряной монеты выросла с 265 тысяч до 266 тысяч сумов.

Напомним, ЦБ в качестве пилотного проекта выпустил в обращение памятные монеты из золота и серебра. На продажу представлены выпущенные в 1994-2009 годах два вида золотых и 14 видов серебряных монет, изготовленных из металлов пробы 999,9 и весом 31,1 грамма. Общее количество выставляемых на продажу монет — 1900 золотых и 6900 серебряных.