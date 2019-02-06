Сколько сегодня стоит война в Афганистане: отвечают эксперты

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Как отключить афганскую экономику от подпитки наркотрафиком, и сколько миллионов долларов стоит день боевых действий. Парадоксы экономики обсудили российские эксперты с журналистами из стран Центральной Азии. Пресс-конференция состоялась 5 февраля в рамках пресс-тура, организованного МИА "Россия сегодня".

Патроны в обмен на наркотики

Экономика воюющей страны неизбежно связана с производством наркотиков, уверен эксперт Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров. Он привел пример: миллион долларов "конвертируется" в примерно миллион триста тысяч патронов. Этого боезапаса активным силам "Талибана"* хватает всего на два дня боевых действий. Таким образом, афганским боевикам необходимы постоянные крупные денежные вливания, и их самый легкодоступный источник — продажа наркотиков.

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Этим прибыльным рынком, по словам политолога, председателя Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, сейчас стремится завладеть ИГ*:

"В центральноазиатском регионе происходит наркокартелизация — сращивание наркомафии с террористическими группировками. Долгое время ИГ* подпитывался сирийской нефтью, а сейчас хочет поднакопить жирок с помощью продажи наркотиков. Террористы будут в латиноамериканских традициях запугивать и убивать местных чиновников и стремиться захватить власть. Сейчас мы можем эту опасную тенденцию подавить в зародыше".

При этом террористы невольно финансируют войну против самих себя, отметил Верхотуров. Он описал парадоксальную экономическую схему: талибы покупают у крестьян опий, крестьяне несут вырученные деньги частным продавцам, те платят налог в государственный бюджет. А правительство тратит эти деньги в том числе, чтобы бороться с талибами. По подсчетам эксперта, за 10 лет талибы передали в государственную казну более миллиарда наркодолларов.

Бороться с наркотрафиком из Афганистана нужно не полицейскими, а экономическими методами, подчеркнул Верхотуров:

"Перекрыть границу с Афганистаном и ловить контрабандистов — это доступная, но неэффективная мера, она не решит проблему. Афганцам нужно дать легально заработать. Нужно создать такие условия, чтобы заниматься бизнесом в соседних странах для афганцев было бы выгодней, чем продавать наркотики".

Еще один драйвер афганской экономики, по словам эксперта, — строительство железных дорог. Как считает Верхотуров, инициативу Узбекистана с постройкой пути "Хайратон — Мазари-Шариф" нужно поддержать и покрыть железными дорогами весь север страны. Таким образом, в Афганистане появятся новые рабочие места, и экономика сможет переориентироваться в мирное и легальное русло.

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Никита Мендкович развил предложение коллеги:

"Хорошо бы продлить эту железную дорогу до Герата, а дальше железнодорожным или автомобильным путем прокладывать грузовой канал до Кандагара и пакистанской границы. Таким образом мы реализуем Шелковый путь — с этой идеей так долго носились американцы, но так и не смогли ее реализовать. Сил России и Узбекистана достаточно, чтобы перестроить наше совместное будущее".

Последний советский солдат

Ранее в тот же день с журналистами-участниками пресс-тура встретился генерал-полковник Борис Громов. В 1988-1989 годах руководил выводом советских войск из Афганистана. Он более пяти лет провел на войне в этой стране.

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По плану, вывод советских войск должен был проходить в два этапа: с 15 мая по 15 августа и с конца сентября по 15 февраля. Отход из Кабула должен был состояться не позже октября, но в связи с политическими пертурбациями большая часть 40-й армии во главе с Громовым отправилась на родину только в январе 89-го года.

Несмотря на задержку, военные уложились в срок. 15 февраля советские солдаты вошли по мосту через Амурдарью в СССР. Советский Союз, в отличие от США, полностью вывел войска из Афганистана, соблюдая все правила и договоренности, отметил Громов:

"Я перешел мост и доложил, что ни одного советского солдата за мной не осталось. Позже меня укоряли: мол, за мной были пограничники, но я имел в виду только солдат 40-й армии, а их в Афганистане действительно не осталось. Тогда с моих плеч упала огромная глыба, и я подумал: "Слава Богу, все закончилось".

После войны, уже будучи замминистра обороны России, Громов настоял на дислокации 201-й мотострелковой дивизии в Таджикистане. По его словам, российская военная база была и остается главным препятствием перед потоком афганского наркотрафика в СНГ.

Генерала не раз приглашали вновь посетить Афганистан, но он неизменно отказывался: те места напоминают ему о смерти боевых товарищей. От приглашения афганских журналистов он также вежливо отказался, и напутствовал делегацию пожеланием: "Чтобы не было войны" . войны!".

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ и ряде других стран.