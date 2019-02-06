Узбекистан и Азербайджан хотят увеличить товарооборот до миллиарда долларов

Делегация Азербайджана во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым посетила Ташкент, чтобы обсудить расширение сотрудничества в транспортно-коммуникационной, инвестиционной и торгово-экономической сферах.

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Торгово-промышленная палата Узбекистана и Национальная конфедерация предпринимателей (работодателей) Азербайджана подписали соглашение о создании Узбекско-азербайджанского делового совета, а также Меморандум о сотрудничестве между хокимиятом Кашкадарьинской области и азербайджанской строительной компанией "Матанат-А".

Делегация Азербайджана во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым 4-5 февраля находилась в Ташкенте для обсуждения активизации и расширения сотрудничества в транспортно-коммуникационной, инвестиционной и торгово-экономической сферах.

В состав азербайджанской делегации вошли руководители министерства сельского хозяйства, министерства транспорта, связи и высоких технологий, Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана, Фонда поощрения экспорта и инвестиций, а также различных крупных компаний.

"Мы надеемся, что сотрудничество с Азербайджаном в новых условиях, когда мы предприняли очень важные шаги по либерализации экономики, улучшению инвестиционного климата, создаст новые благоприятные условия для азербайджанского бизнеса", - заявил заместитель премьер-министра Узбекистана Элёр Ганиев.

Представители обеих стран отметили, что несмотря на рост товарооборота между Узбекистаном и Азербайджаном в 2018 году на 50%, в перспективе можно о говорить о потенциальном уровне в полмиллиарда или даже миллиард долларов.

© Sputnik / Тигран Меграбян Профсоюзы нефтегазовой отрасли Узбекистана и Азербайджана будут сотрудничать

"Мы заинтересованы в сотрудничестве в производстве электротехнических, текстильных товаров. Также интересен опыт Узбекистана в сферах хлопководства, шелководства, производству и дистрибуции ковров. Кроме того, имеется большой потенциал в развитии транспортного коридора. Строительство современного морского порта в Азербайджане, реконструкция железных дорог и введение в эксплуатацию новой международной ветки Баку-Тбилиси–Карс, соединяющей железнодорожные сети Азербайджана, Грузии и Турции, создают все предпосылки для расширения взаимодействия с соседними странами. Мы надеемся, что со своими соседями – Узбекистаном, Туркменистаном и Таджикистаном совместно можем провести большое количество грузов по этому коридору", - сказал Мустафаев.

Он добавил, что руководство Азербайджана особое место отводит вопросам формирования транспортных коридоров, развитию транзитного потенциала страны.

Во время визита делегация Азербайджана посетила также предприятие по выпуску электробытовой техники Artel, текстильную фабрику Bakan Tex, осмотрела выставку шелковой промышленности, организованную ассоциацией "Узбекипаксаноат", побывала на территории АО "Узагротехсаноатхолдинг".