В Узбекистане производителей водки обяжут выращивать виноградные плантации

Всем производителям водки летом необходимо будет переоформить лицензии с учетом новых требований.

ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. В Узбекистане с 2020 года производителям водки для получения лицензии необходимо будет в течение трех лет создать собственные плантации технических сортов винограда с последующей организацией производства вина или виноматериалов.

© Sputnik / Сергей Кузнецов В Узбекистане можно будет купить пиво в обычном магазине и гостинице

Как уточняется в указе Шавката Мирзиёева, при этом площади плантаций технических сортов винограда по истечении трех лет после посева должны обеспечивать сбор урожая, необходимого для производства вина, соразмерного 75 процентам годового объема производства водки.

Ранее выданные кабмином лицензии действительны до 1 июля 2019 года, независимо от срока их действия, и подлежат переоформлению с учетом новых лицензионных требований.

К тому же, в республике появится Агентство по развитию виноградарства и виноделия при Министерстве сельского хозяйства Узбекистана. Организация будет привлекать инвестиции для производства конкурентоспособной винодельческой продукции и популяризировать отечественное вино за рубежом.

К тому же, агентство будет договариваться о подготовке и повышении квалификации узбекских виноделов в иностранных учебных учреждениях.