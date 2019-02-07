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Международная плодоовощная ярмарка в Ташкенте

Мирзиёев поручил создать "зеленые коридоры" по экспорту фруктов в США

© Sputnik / /Стрингер
Экономика
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Глава государства указал на необходимость отправки на экспорт не менее 25% выращиваемой в республике продукции.

ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил создать "зеленые коридоры" через страны СНГ и Прибалтики для поставок овощей и фруктов в Европу и США.

Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе видеоселекторного совещания по вопросам увеличения объемов экспорта в отраслях экономики.

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Как сообщает пресс-служба президента, в мероприятии приняли участие правительство, руководители регионов, министерств и ведомств, а также послы республики в зарубежных странах.

"Даны указания по открытию "зеленых коридоров" с Казахстаном, Кыргызстаном, Беларусью и странами Прибалтики для создания удобств экспортерам плодоовощной продукции, выходу на рынки Китая, Южной Кореи, Японии, Индии, США и Европы", - говорится в сообщении.

Карантинные службы должны в ближайшее время получить необходимые разрешения для экспорта плодоовощной продукции.

Мирзиёев указал на необходимость отправки на экспорт не менее 25% выращиваемой в республике продукции. "Без качественного выращивания экспортоориентированных фруктов и овощей, поставки их за рубеж в течение года невозможно резко увеличить их экспорт" – добавил он.

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По данным госкомстата Узбекистана, объем экспорта свежей и переработанной плодоовощной продукции из республики по итогам 2018 года увеличился на 37,5% - до 874,5 миллиона долларов.




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