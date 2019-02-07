Тюрденев: Узбекистан перенимает опыт экономических реформ в России

Сейчас российские специалисты активно делятся своими наработками с узбекскими коллегами в налоговой, финансовой и кадастровой сферах.

ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Узбекистан активно перенимает опыт экономических реформ, проведенных в России, заявил посол РФ в республике Владимир Тюрденев.

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"Здесь активно перенимают успешный опыт проведения аналогичных реформ в России", - сказал Тюрденев в интервью интернет-изданию Podrobno.uz по случаю Дня дипломатического работника Российской Федерации, отмечаемого 10 февраля.

Дипломат отметил, что в настоящее время российские специалисты активно делятся своими наработками с узбекскими коллегами в налоговой, финансовой и кадастровой сферах.

Тюрденев напомнил, что в области ядерной энергетики правительства двух стран в 2018 году подписали соглашение о строительстве в Узбекистане АЭС.

"Поистине грандиозный проект, открывающий перспективы развития новой отрасли в экономике Узбекистана", - отметил посол.

По мнению дипломата, масштабные реформы, проводимые в Узбекистане президентом Шавкатом Мирзиёевым, способствуют положительным преобразованиям в различных сферах общественной жизни, модернизации экономики и совершенствовании бизнес-среды.

"В качестве примера можно привести введение свободной конвертации валюты, что существенно сокращает риски для иностранных, в том числе российских инвесторов", - считает Тюрденев.

Посол добавил, что дальнейшее проведение комплексных преобразований будет способствовать как укреплению российско-узбекских связей, так и процветанию всего Центрально-Азиатского региона.