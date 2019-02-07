Тюрденев: Узбекистан перенимает опыт экономических реформ в России

ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Узбекистан активно перенимает опыт экономических реформ, проведенных в России, заявил посол РФ в республике Владимир Тюрденев.
Дипломат отметил, что в настоящее время российские специалисты активно делятся своими наработками с узбекскими коллегами в налоговой, финансовой и кадастровой сферах.
Тюрденев напомнил, что в области ядерной энергетики правительства двух стран в 2018 году подписали соглашение о строительстве в Узбекистане АЭС.
"Поистине грандиозный проект, открывающий перспективы развития новой отрасли в экономике Узбекистана", - отметил посол.
По мнению дипломата, масштабные реформы, проводимые в Узбекистане президентом Шавкатом Мирзиёевым, способствуют положительным преобразованиям в различных сферах общественной жизни, модернизации экономики и совершенствовании бизнес-среды.
"В качестве примера можно привести введение свободной конвертации валюты, что существенно сокращает риски для иностранных, в том числе российских инвесторов", - считает Тюрденев.
Посол добавил, что дальнейшее проведение комплексных преобразований будет способствовать как укреплению российско-узбекских связей, так и процветанию всего Центрально-Азиатского региона.