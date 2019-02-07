Узбекистан и ЕБРР определили дату заседания Совета иностранных инвесторов

ТАШКЕНТ, 7 фев - Sputnik. Первое заседание Совета иностранных инвесторов с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и главы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумы Чакрабарти состоится в республике в первой половине 2019 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли.
Министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков провел в Ташкенте встречу с управляющим директором ЕБРР по Центральной Азии Бруно Бальванерой.
На переговорах стороны обсудили вопросы организации первого заседания Совета иностранных инвесторов в первом полугодии этого года в рамках визита в Узбекистан президента ЕБРР Сумы Чакрабарти.
По данным Мининвестторга, деятельность создаваемого совместно с ЕБРР совета под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиеева будет направлена на разработку конкретных рекомендаций для правительства по улучшению инвестиционного климата в стране.
"Планируется, что Совет будет состоять из представителей правительства Узбекистана, ЕБРР, других иностранных финансовых институтов и многопрофильных банков развития", - сообщили в пресс-службе.