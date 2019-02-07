Узбекистан и ЕБРР определили дату заседания Совета иностранных инвесторов

В первом заседании Совета иностранных инвесторов ожидается участие президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и главы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумы Чакрабарти.

ТАШКЕНТ, 7 фев - Sputnik. Первое заседание Совета иностранных инвесторов с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и главы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумы Чакрабарти состоится в республике в первой половине 2019 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли.

Министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков провел в Ташкенте встречу с управляющим директором ЕБРР по Центральной Азии Бруно Бальванерой.

На переговорах стороны обсудили вопросы организации первого заседания Совета иностранных инвесторов в первом полугодии этого года в рамках визита в Узбекистан президента ЕБРР Сумы Чакрабарти.

По данным Мининвестторга, деятельность создаваемого совместно с ЕБРР совета под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиеева будет направлена на разработку конкретных рекомендаций для правительства по улучшению инвестиционного климата в стране.

"Планируется, что Совет будет состоять из представителей правительства Узбекистана, ЕБРР, других иностранных финансовых институтов и многопрофильных банков развития", - сообщили в пресс-службе.

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Первый после длительной паузы визит в республику делегации ЕБРР во главе с Чакрабарти состоялся марте 2017 года. В ноябре того же года возобновило работу представительство банка в стране. В сентябре 2018 года банк принял пятилетнюю стратегию финансирования проектов в Узбекистане, предполагающую инвестирование в частные компании для повышения их конкурентоспособности, в проекты, связанные с энергоэффективностью, а также в поддержку регионального и международного сотрудничества страны. По данным ЕБРР, за прошедшее время банк предоставил правительству Узбекистана и частным компаниям более 1,2 милларда евро.