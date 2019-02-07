Где быстрее всего в Узбекистане оформляют таможенную декларацию

ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Государственный таможенный комитет Узбекистана обнародовал статистику о времени, расходуемом на оформление экспорта и импорта товаров на таможенных постах.

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По итогам января 2019 года, самыми быстрыми оказались сотрудники поста "Карши-тола" УГТК по Кашкадарьинской области. Они оформляют экспортную декларацию за 44 минуты. Немного дольше придется подождать в терминале "Назарбек" УГТК по Ташкентской области. Там готовую декларацию на вывозимые из страны товары можно получить за 52 минуты 14 секунд.

Дольше всего приходится ждать тем, кто попал в терминал "Навоий" – там на оформление одной декларации может уйти почти семь с половиной часов.

Документы на ввозимые товары в республику быстрее всего оформляют на посту "Улугбек": за 2 часа 44 минуты 55 секунд. Далее следует таможенный пост "Самарканд", там декларация была оформлена за 3 часа 10 минут и 36 секунд.

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Больше всего не повезет тем, кто попадет в терминал "Талимарджан", где прохождение всех таможенных процедур может затянуться до двадцати двух с половиной часов.

С 2019 году ГТК обязали публиковать данные, сколько времени тратят участники внешнеэкономической деятельности на таможенное оформление товаров и транспортных средств. Такая мера принята для того, чтобы оценить эффективность работы сотрудников таможенных постов.