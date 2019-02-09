Латвия построит в Узбекистане транспортный ж/д-комплекс

ТАШКЕНТ, 9 фев - Sputnik. Латвийская компания SIA SV Gulbis направит средства на строительство современного транспортно-логистического центра на территории акционерного общества "Узтемирйулконтейнер". Об этом сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".
Под новый комплекс уже выделена территория общей площадью в 16 гектаров, из них под контейнерный терминал – 20 тысяч кв.м.
Согласно проекту, также будут построены закрытые складские помещения площадью в 25 тысяч кв.м., в том числе 14 тысяч кв.м. для отдельных видов изделий. Складами будут управлять с помощью автоматизированной системы.
Кроме того, на территории комплекса будут расположены здания сервисного центра, таможенного контроля и администрации.
Новый логистический центр будет принимать до трех миллионов тонн груза в год, соответственно будет создано 350 новых рабочих мест. Планируется организовать условия для грузовых автомобилей.
Центр будет оснастят технологическим оборудованием из Швеции и Германии. Новый объект заработает в конце 2019 года.