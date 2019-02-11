Мировые валюты впервые за долгое время подешевели к суму

ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. По данным на понедельник, узбекский сум впервые с нового года начал укреплять свои позиции по отношению к основным мировым валютам.
Как следует из данных Telegram-канала Центрального банка, курс доллара по отношению к суму опустился на 6,38 сума и составил 8395,15 сума.
Евро обрушился сразу на 113,08 сума, составив 9510,03 сума.
Российская валюта подешевела на 0,68 сума. Она стоит 127,67 сума.
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Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.
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