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Мировые валюты впервые за долгое время подешевели к суму

Sputnik
Экономика
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Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (51)
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Центральный банк Узбекистана с 12 февраля установил новый обменный курс американской и европейской валют.

ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. По данным на понедельник, узбекский сум впервые с нового года начал укреплять свои позиции по отношению к основным мировым валютам.

Как следует из данных Telegram-канала Центрального банка, курс доллара по отношению к суму опустился на 6,38 сума и составил 8395,15 сума.

Начальник управления департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Узбекистана Рустам Махамадиев
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Махамадиев: у ЦБ Узбекистана нет прогнозов и планов по курсу сума к доллару

Евро обрушился сразу на 113,08 сума, составив 9510,03 сума.

Российская валюта подешевела на 0,68 сума. Она стоит 127,67 сума.

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Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Стабильность или снижение: эксперт дал прогноз о динамике сума к доллару >>>

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (51)



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