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Узбекистан хочет привлечь Геослужбу США для оценки ресурсов редких металлов

© Sputnik / Виктор Ахломов
Экономика
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Специалистов из США могут привлечь к оценке ресурсов лития, цезия, бериллия, стронция, а также редкоземельных металлов - титана, ванадия, ниобия, тантала, селена, рения.

ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Геологическая служба США (USGS) может привлечь для оценки ресурсов редких и редкоземельных металлов в Узбекистане, сообщает пресс-служба госкомитета по геологии и минеральным ресурсам республики.

В госкомитете прошли переговоры с делегацией USGS. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области оценки минерально-сырьевых ресурсов, обмен данными и опытом, а также реализацию совместных проектов в Узбекистане. Речь также шла о возможности подписания меморандума о взаимопонимании и ряд проектных предложений в рамках подготовки этого документа.

Специалистов из США могут привлечь к оценке ресурсов редких металлов - лития, цезия, бериллия, стронция, а также редкоземельных металлов - титана, ванадия, ниобия, тантала, селена, рения.

Горно-обогатительный комбинат
© Sputnik / Илья Питалев
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Госгомгео также предложило представителям Геослужбы США рассмотреть возможность сотрудничества в космологических исследований на цветные металлы на территории Букантауских гор в Центральных Кызылкумах, добавили в пресс-службе. В списке рассматриваемых совместных проектов - создание и внедрение единой информационной службы мониторинга и прогнозирования опасных геологических процессов, добавили в Госкомео.

По данным Госкомгео, из 435 известных участков недр на территории Узбекистана, перспективных на выявление месторождений драгоценных, цветных и редких металлов и урана, 380 участков (87%) не охвачены среднесрочными и долгосрочными программами развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы республики, а 120 (71%) месторождений твердых полезных ископаемых не вовлечены в отработку.

За последние десять лет иностранные инвестиции привлечены в геологическое изучение 10 перспективных площадей, разработку двух месторождений из предложенных 38 перспективных площадей и 159 инвестиционных блоков на территории республики. При этом по указанным проектам проведены только начальные стадии исследований или заверочные геологоразведочные работы, без промышленного освоения.




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