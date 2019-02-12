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Израиль и Узбекистан намерены провести совместный агрофорум

Израиль и Узбекистан намерены провести совместный агрофорум

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РУз
Экономика
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Ожидается, что в рамках мероприятия аграрии двух стран смогут наладить прямые контакты.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Израиль и Узбекистан планируют провести совместный агрофорум в апреле этого года, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства республики.

"Израиль прошел долгий путь создания эффективной системы сельского хозяйства в сложных климатических и экологических условиях. Мы заинтересованы в применении передовых технологий и опыта наших израильских коллег как для повышения качества и количества урожая, так и для проведения структурных реформ в сельском хозяйстве", — отметил глава узбекского министерства Жамшид Ходжаев в ходе переговоров с послом Израиля Эдуардом Шапира и представителями компании "Гадот Агро".

Иностранным гостям были презентованы решения в сфере капельного орошения, позволяющие повысить урожайность хлопковых культур и бороться с засолением почвы.

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Теги:
Израиль, Сельское хозяйство



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