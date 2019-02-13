МВФ окажет техническую поддержку Центробанку Узбекистана

ТАШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. В Центральном банке Узбекистана до 15 февраля будет находиться миссия Международного валютного фонда, сообщает пресс-служба Центробанка.

Специалисты МВФ окажут техническую помощь ЦБ по усовершенствованию операций на денежном и валютном рынках.

© Sputnik / Руслан Кривобок Почему инфляция в Узбекистане в 2019 году может ускориться - мнение МВФ

Эксперты МВФ займутся улучшением инструментов денежно-кредитной политики и валютных операций ЦБ, в частности, операций во внутреннем валютном и денежном рынках. Также они изучат ликвидность банковской системы и разработают методы по определению оптимального процентного коридора.

В ноябре в МВФ заявили, что инфляционное давление на экономику Узбекистана в 2019 году может усилиться. По данным фонда, индекс потребительских цен в республике может составить 17-18% из-за роста цен на энергоносители, роста зарплат в социальном секторе и налогов.