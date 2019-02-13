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ж/д станция

Рига предложила запустить регулярные контейнерные поезда до Ташкента

© Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
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Латвия предлагает новые логистические и дистрибьюторские возможности для узбекского экспорта в Европу.

ТАШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. Рига предложила Ташкенту запустить регулярный железнодорожный контейнерный маршрут.

Грузовые вагоны
© pixabay
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"Недавно мы передали узбекским партнерам конкретные предложения Министерства сообщений и государственной компании "Латвийская железная дорога" по организации регулярного железнодорожного контейнерного маршрута Ташкент – Рига с последующей переработкой грузов через контейнерный терминал Рижского свободного порта", – сообщил посол Латвии в Узбекистане Михаилс Попковс в интервью Podrobno.uz.

Ранее стало известно, что латвийская компания SIA SV Gulbis направит средства на строительство современного транспортно-логистического центра на территории акционерного общества "Узтемирйулконтейнер". Центр будет оказывать услуги по сортировке железнодорожных вагонов, погрузке и выгрузке груза, его хранению, регистрации, а также маркировке.

Теги:
Железнодорожный транспорт, Ташкент, Рига, Узбекистан, Латвия



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