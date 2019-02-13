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Поезд АО Узбекистон темир йуллари Ташкент - Ургенч

Железнодорожные билеты подорожают в Узбекистане с 1 марта

Sputnik / Мария Науменко
Экономика
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В "Узбекистон темир йуллари" объяснили, что повышение стоимости билетов призвано покрыть расходы, связанные с обслуживанием поездов.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Начиная с 1 марта 2019 года стоимость железнодорожных билетов на пассажирские поезда по всем местным направлениям в Узбекистане будет увеличена на 20%, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

Повышение призвано покрыть расходы за потребляемую электроэнергию, закупаемые расходные материалы, а также позволит достойно оплачивать труд обслуживающего персонала и компенсировать остальные расходы, связанные с обслуживанием поездов.

В компании надеются, что повышение тарифов также позволит увеличить количество железнодорожных маршрутов на социально значимых маршрутах.




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