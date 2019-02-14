Назначен новый председатель правления "Узбекнефтегаза"

Боходиржон Сидиков ранее руководил информационно-аналитическим департаментом по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности Кабинета министров.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Новым председателем правления АО "Узбекнефтегаз" назначен Боходиржон Сидиков, сообщает пресс-служба компании.

С 2018 он был руководителем информационно-аналитического департамента по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности Кабинета министров Узбекистана. Ранее в 2017-2018 годах занимал пост заместителя председателя правления по перспективному развитию и инвестициям АО "Узбекнефтегаз".

Как сообщалось ранее, бывший заместитель председателя правления АО "Узтрансгаз" (оператор поставок газа в Узбекистане) Отабек Аманов назначен директором по строительству первой атомной электростанции в стране, сообщило министерство юстиции республики.