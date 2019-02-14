13:56 14 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.67
  • EUR9510.03
  • USD8395.15
Поиск
Председатель правления АО Узбекнефтегаз Сидиков Боходиржон

Назначен новый председатель правления "Узбекнефтегаза"

© Uzbekneftegaz
Экономика
Получить короткую ссылку
31 0 0

Боходиржон Сидиков ранее руководил информационно-аналитическим департаментом по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности Кабинета министров.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Новым председателем правления АО "Узбекнефтегаз" назначен Боходиржон Сидиков, сообщает пресс-служба компании.

С 2018 он был руководителем информационно-аналитического департамента по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности Кабинета министров Узбекистана. Ранее в 2017-2018 годах занимал пост заместителя председателя правления по перспективному развитию и инвестициям АО "Узбекнефтегаз".

Как сообщалось ранее, бывший заместитель председателя правления АО "Узтрансгаз" (оператор поставок газа в Узбекистане) Отабек Аманов назначен директором по строительству первой атомной электростанции в стране, сообщило министерство юстиции республики.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Боевая техника из прошлого в Панджшерском ущелье Афганистана
Мирная жизнь среди кладбища танков
На что ушли миллионы ЦРУ?
На что ушли миллионы ЦРУ, или Главный просчет Бжезинского
Как стать бизнесменом в Узбекистане
Как открыть свой бизнес в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054