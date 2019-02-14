Условия благоприятные: ЦБ Узбекистана рассказал о темпах роста экономики

В последнем квартале 2018 года в Узбекистане сохранялись благоприятные внутренние условия для инвестиционной, производственной и потребительской активности, отметили в Центроабанке.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. По предварительным данным реальный темп роста экономики по итогам 2018 года составил 5,1%, следует из отчета Центробанка.

Отмечается, что в IV квартале 2018 года сохранялись благоприятные внутренние условия для инвестиционной, производственной и потребительской активности.

© Sputnik / Алексей Даничев Центробанк рассказал, каких инфляции и цен ждут узбекистанцы

Один из главных показателей экономической активности - количество операций бизнес-субъектов через межбанковскуюплатежную систему. Увеличение операций обычно указывает на рост экономической активности. В IV квартале 2018 года количество таких операций увеличилось после снижения в III квартале 2018 года. В целом, в течение прошлого года этот показатель имел восходящий тренд.

В октябре-декабре 2018 года темпы роста кредитования замедлились, но по-прежнему превышали потенциал экономики по

освоению кредитных средств.

"Такая динамика кредитования наряду с продолжением политики корректировки относительного уровня заработных плат, а также увеличением государственных расходов и инвестиционных вложений в основной капитал стимулировала совокупный внутренний спрос", - говорится в отчете.

В IV квартале факторы совокупного предложения были стабильны. В то же время, потенциала экономики не хватало для полного удовлетворения расширяющегося спроса, определенная часть которого покрывалась за счет импорта.

По данным ЦБ, внешнеэкономические условия в IV квартале 2018 года характеризовались относительной стабильностью и не оказывали существенное давление на внутреннюю экономическую ситуацию. Рыночное формирование обменного курса позволило смягчить негативный эффект переноса ухудшения внешних условий в предыдущих кварталах 2018 года.

"На фоне торговых разногласий между крупнейшими экономиками мира и снижения мировой цены на нефть в странах–основных

торговых партнерах в течение IV квартала 2018 года наблюдалось замедление экономического роста", - добавили в Центробанке.

Валюты стран – основных торговых партнеров в совокупности незначительно ослабели, но это не имело негативных последствий для экономики Узбекистана.