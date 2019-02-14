13:57 14 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.67
  • EUR9510.03
  • USD8395.15
Поиск
График состояния финансового рынка

Условия благоприятные: ЦБ Узбекистана рассказал о темпах роста экономики

© Sputnik / Руслан Кривобок
Экономика
Получить короткую ссылку
3 0 0

В последнем квартале 2018 года в Узбекистане сохранялись благоприятные внутренние условия для инвестиционной, производственной и потребительской активности, отметили в Центроабанке.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. По предварительным данным реальный темп роста экономики по итогам 2018 года составил 5,1%, следует из отчета Центробанка.

Отмечается, что в IV квартале 2018 года сохранялись благоприятные внутренние условия для инвестиционной, производственной и потребительской активности.

Работа товарно-сырьевой биржи
© Sputnik / Алексей Даничев
Центробанк рассказал, каких инфляции и цен ждут узбекистанцы
Один из главных показателей экономической активности - количество операций бизнес-субъектов через межбанковскую
платежную систему. Увеличение операций обычно указывает на рост экономической активности. В IV квартале 2018 года количество таких операций увеличилось после снижения в III квартале 2018 года. В целом, в течение прошлого года этот показатель имел восходящий тренд.

В октябре-декабре 2018 года темпы роста кредитования замедлились, но по-прежнему превышали потенциал экономики по
освоению кредитных средств.

"Такая динамика кредитования наряду с продолжением политики корректировки относительного уровня заработных плат, а также увеличением государственных расходов и инвестиционных вложений в основной капитал стимулировала совокупный внутренний спрос", - говорится в отчете.

В IV квартале факторы совокупного предложения были стабильны. В то же время, потенциала экономики не хватало для полного удовлетворения расширяющегося спроса, определенная часть которого покрывалась за счет импорта.

 

По данным ЦБ, внешнеэкономические условия в IV квартале 2018 года характеризовались относительной стабильностью и не оказывали существенное давление на внутреннюю экономическую ситуацию. Рыночное формирование обменного курса позволило смягчить негативный эффект переноса ухудшения внешних условий в предыдущих кварталах 2018 года.

"На фоне торговых разногласий между крупнейшими экономиками мира и снижения мировой цены на нефть в странах–основных
торговых партнерах в течение IV квартала 2018 года наблюдалось замедление экономического роста", - добавили в Центробанке.

Валюты стран – основных торговых партнеров в совокупности незначительно ослабели, но это не имело негативных последствий для экономики Узбекистана.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Боевая техника из прошлого в Панджшерском ущелье Афганистана
Мирная жизнь среди кладбища танков
На что ушли миллионы ЦРУ?
На что ушли миллионы ЦРУ, или Главный просчет Бжезинского
Как стать бизнесменом в Узбекистане
Как открыть свой бизнес в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054