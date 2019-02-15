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солнечная электростанция

Турция поддержала строительство солнечной электростанции в Узбекистане

© Пресс-служба администрации Карагандинской области
Экономика
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Также Турция может принять участие в проектах в энергетической сфере Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. Компании Турции прорабатывают перспективные проекты в топливно-энергетической сфере Узбекистана, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

По данным пресс-службы, министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов провел переговоры с турецкой делегацией во главе с заместителем министра энергетики и природных ресурсов Турции Митхатом Жансиз. В ходе встречи обсуждены перспективы реализации проектов в ТЭК.

"В частности, турецкая сторона выразила заинтересованность в реализации пилотного проекта по строительству солнечной электростанции и ветропарка, проектах по строительству комбинированных электростанций в Узбекистане", - говорится в сообщении.

Кош-Агачская солнечная электростанция
© Sputnik / Александр Кряжев
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По данным Минэнерго,  в ходе переговоров была рассмотрена возможность участия турецкой ТРАО в проектах нефтегазовой отрасли Узбекистана.

"В ходе встречи обсуждены предложения по ускорению хода партнерских проектов в энергетической сфере", - добавили в министерстве.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в конце октября 2017 года посетил Турцию с визитом. Это был первый визит главы Узбекистана в эту страну за 18 лет. В ходе переговоров стороны подписали более 20 документов о развитии сотрудничества, а также соглашения и контракты на сумму более 3,5 миллиарда долларов. В конце апреля 2018 года в ходе ответного визита президента Турции Тайипа Эрдогана стороны подписали соглашения на сумму около трех миллиардов долларов, а также договорились довести товарооборот до 5 миллиардов долларов в среднесрочной перспективе.

Теги:
Энергетика, Узбекистан, Турция



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