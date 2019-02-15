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Немецкая Detecon намерена реализовать инвестпроекты в Узбекистане

Немецкая Detecon намерена реализовать инвестпроекты в Узбекистане

Пресс-служба Мининфокома Узбекистана
Экономика
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Компания Detecon International GmbH специализируется на управленческом и технологическом консалтинге.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Представители немецкой компании Detecon International GmbH в ходе встречи в Мининфокоме Узбекистана выразили готовность к реализации инвестпроектов в республике и разработке стратегий и концепций в сфере IT и телекоммуникационных технологий.

"Заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Кахрамон Юлдашев, приветствуя гостей из Германии, отметил, что со стороны министерства уделяется особое внимание налаживанию сотрудничества с международными партнерами, в том числе, из Германии, в развитии современных IT-технологий в нашей стране, а также активизации их участия в реализации приоритетных инвестиционных проектов в сфере телекоммуникационных технологий", — отметили в пресс-службе Мининфокома.

Detecon International GmbH работает на международном уровне более 40 лет. Компания специализируется на управленческом и технологическом консалтинге и предоставляет свои услуги более 1,4 тысячи компаний и организаций в 165 странах мира.

Теги:
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана



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